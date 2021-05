LIVE De Carolis-Richards, Europeo supermedi in DIRETTA: continua la superiorità del britannico a metà combattimento (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Guarda in streaming LIVE De Carolis-Richards su DAZN 2? Richards prova a tenere alle corde De Carolis che però reagisce, forse si accende adesso il combattimento! 1? Prova a reagire De Carolis, trovando un buon jab e tentando di avanzare, ma l’inglese va sempre più al corpo. OTTAVA RIPRESA 3? E si tratta almeno del sesto round su sette favorevole a Richards. 2? Richards trova un montante destro interessante, continua a colpire sia al corpo che al volto. 1? Trova un buon destro De Carolis verso il primo minuto. SETTIMA RIPRESA 3? Si chiude anche il sesto round, anche qui c’è una superiorità di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuarda in streamingDesu DAZN 2?prova a tenere alle corde Deche però reagisce, forse si accende adesso il! 1? Prova a reagire De, trovando un buon jab e tentando di avanzare, ma l’inglese va sempre più al corpo. OTTAVA RIPRESA 3? E si tratta almeno del sesto round su sette favorevole a. 2?trova un montante destro interessante,a colpire sia al corpo che al volto. 1? Trova un buon destro Deverso il primo minuto. SETTIMA RIPRESA 3? Si chiude anche il sesto round, anche qui c’è unadi ...

