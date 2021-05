Lil Jolie, il dietro le quinte di «Regole» (featuring Carl Brave) (Di sabato 15 maggio 2021) L’ultimo brano che Lil Jolie ha voluto rilasciare ha un titolo chiaro, immediato: Regole. Eppure, l’artista campana, con norme e doveri, non ha mai avuto un rapporto facile. «Non sono mai stata una persona che ama seguire le regole», ha ammesso, raccontando come «Sin da bambina venivo rimproverata per il mio essere un po’ troppo esuberante, per non adeguarmi mai al contesto. Nell’adolescenza, però, per un periodo ho dovuto reprimere la persona che ero mettendo me stessa in secondo piano. Crescendo penso che non lo rifarei mai più per nessun motivo» e, forse, nessuna persona. Regole, di cui in alto vi mostriamo in esclusiva le immagini di backstage tratta dal video musicale, non è un brano sovversivo, che inciti alla disobbedienza civile. Piuttosto, è un invito – molto pop – a ricordarsi quanto sia importante rivendicare i propri diritti su se stessi, liberandosi dal giogo di relazioni e rapporti tossici. https://www.youtube.com/watch?v=RtAh7GZWsek&t Leggi su vanityfair (Di sabato 15 maggio 2021) L’ultimo brano che Lil Jolie ha voluto rilasciare ha un titolo chiaro, immediato: Regole. Eppure, l’artista campana, con norme e doveri, non ha mai avuto un rapporto facile. «Non sono mai stata una persona che ama seguire le regole», ha ammesso, raccontando come «Sin da bambina venivo rimproverata per il mio essere un po’ troppo esuberante, per non adeguarmi mai al contesto. Nell’adolescenza, però, per un periodo ho dovuto reprimere la persona che ero mettendo me stessa in secondo piano. Crescendo penso che non lo rifarei mai più per nessun motivo» e, forse, nessuna persona. Regole, di cui in alto vi mostriamo in esclusiva le immagini di backstage tratta dal video musicale, non è un brano sovversivo, che inciti alla disobbedienza civile. Piuttosto, è un invito – molto pop – a ricordarsi quanto sia importante rivendicare i propri diritti su se stessi, liberandosi dal giogo di relazioni e rapporti tossici. https://www.youtube.com/watch?v=RtAh7GZWsek&t

