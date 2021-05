Advertising

le_beau_marco : RT @VoceGiallorossa: ??@OfficialASRoma-@OfficialSSLazio, i convocati di Inzaghi #ASRoma #RomaLazio #DerbyDellaCapitale - _SiGonfiaLaRete : #Lazio, i convocati di #Inzaghi per la #Roma - VoceGiallorossa : ??@OfficialASRoma-@OfficialSSLazio, i convocati di Inzaghi #ASRoma #RomaLazio #DerbyDellaCapitale - laziopress : Roma-Lazio, i convocati di mister Inzaghi - LALAZIOMIA : Roma-Lazio, i convocati di mister Inzaghi -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio convocati

ROMA - Il tecnico della, Simone Inzaghi, ha diramato la lista deiin vista della sfida di oggi contro la Roma (ore 20:45) allo Stadio Olimpico di Roma. Tra gli indisponibili c'è Mateo Musacchio. Hoedt non più ...Roma per la: la lista dei giocatori a disposizione di mister Fonseca per il derby della Capitale A poche ore dal derby della Capitale, big match valido per la 37esima giornata, mister ...Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per il derby contro la Roma di stasera. Portieri: Alia, Reina, Strakosha. Difensori: Acerbi, Luiz Felipe, Patric, ...Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per il derby contro la Roma di stasera. Portieri: Alia, Reina, Strakosha. Difensori: Acerbi, Luiz Felipe, Patric, ...