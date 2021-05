Juve-Inter 2 a 1 dopo 45’: Lukaku risponde a Ronaldo, poi squillo di Cuadrado (Di sabato 15 maggio 2021) All’Allianz Stadium di Torino è terminato 2-1 il primo tempo tra Juve e Inter. In questi primi 45? del derby d’Italia il VAR è stato protagonista per ben due volte, richiama Calvarese al 22? a seguito di una trattenuta di Darmian su Chiellini. L’arbitro concede il calcio di rigore per i bianconeri: Ronaldo dagli undici metri si fa respingere il tiro ma sulla ribattuta ribadisce la palla in rete. Il pari dell’Inter arriva su rigore al 35?: Irrati al VAR richiama Calvarese per un pestone di de Ligt su Lautaro. L’arbitro concede il secondo rigore della partita con Lukaku che spiazza Szczesny e riportato il derby sul risultato di 1-1. Sul finale del primo tempo, al 48?, Cuadrado trova la rete del vantaggio bianconero con un destro che inganna Handanovic. FOTO: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) All’Allianz Stadium di Torino è terminato 2-1 il primo tempo tra. In questi primi 45? del derby d’Italia il VAR è stato protagonista per ben due volte, richiama Calvarese al 22? a seguito di una trattenuta di Darmian su Chiellini. L’arbitro concede il calcio di rigore per i bianconeri:dagli undici metri si fa respingere il tiro ma sulla ribattuta ribadisce la palla in rete. Il pari dell’arriva su rigore al 35?: Irrati al VAR richiama Calvarese per un pestone di de Ligt su Lautaro. L’arbitro concede il secondo rigore della partita conche spiazza Szczesny e riportato il derby sul risultato di 1-1. Sul finale del primo tempo, al 48?,trova la rete del vantaggio bianconero con un destro che inganna Handanovic. FOTO: Twitter ...

Advertising

juventusfc : Le parole del Mister ?? prima di #JuveInter. Qui ?? - juventusfc : #JuveInter ?? Storie di #DUELS ? - JuventusTV : ?? ???????? ?? Il pre-partita di #JuveInter viviamolo insieme su #JuventusTV! ?? Con noi la leggenda bianconera Fabrizi… - gibimosca : RT @ZZiliani: 2-1 per la #Juve a fine primo tempo con gol all’ultimo secondo di #Cuadrado (come sempre il migliore). Va detto che l’@Inter… - junews24com : Juve Inter, non accadeva dal 1991. I dettagli - -