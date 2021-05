Israele | le sirene risuonano a Tel Aviv | sentite esplosioni ?Netanyahu | «L' operazione durerà ancora pochi giorni» Gaza | bombardato il palazzo dei media

Advertising

Open_gol : Tornano a suonare le sirene a Tel Aviv - matteosalvinimi : ??Le sirene, la notte illuminata dai missili dei terroristi islamisti di #Hamas, l'angoscia di essere colpiti, la s… - serenel14278447 : Guerra Israele-Gaza bombardato il palazzo dell’Ap. Scaduto il cessate il fuoco, sirene a Tel Aviv. Corriere della sera - melomonaco86 : RT @chiaradzilla: Ultim'ora - chiaradzilla : Ultim'ora -

Ultime Notizie dalla rete : Israele sirene

Tensione altissima in Medio Oriente . Ledi allarme hanno nuovamente risuonato a Tel Aviv e nella zona metropolitana. Si sono udite ... Finora ini feriti sono 140 e 10 i morti in totale: ...... mostra i bagnanti in fuga dalle spiagge di Tel Aviv al suono delle. A Gaza un ... ha minacciato una dura reazione: 'I residenti di Tel Aviv e del centro d'devono stare attenti', ha ...Le sirene di allarme hanno nuovamente risuonato a Tel Aviv e ... i missili hanno centrato una casa uccidendo un uomo e danneggiato edifici intorno. Finora in Israele i feriti sono 140 e 10 i morti in ...Le persone corrono per mettersi al riparo mentre le sirene suonano l'allarme per via di un razzo in arrivo sparato dalla Striscia di Gaza. Le ...