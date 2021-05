Isola, l’infortunio di Valentina, la lite in diretta e tre cose che (forse) vi siete persi (Di sabato 15 maggio 2021) l’infortunio di Valentina persia e la lite in diretta fra Ignazio Moser, Ciufoli e Matteo. L’avventura dell’Isola dei Famosi continua con tanti momenti emozionanti, ma anche ricchi di tensione. Il gioco è entrato nel vivo e Ilary Blasi si dimostra, ancora una volta, un’ottima padrona di casa, in grado di creare dinamiche interessanti e dibattiti. Battuta pronta e ironia, la conduttrice è ormai perfettamente a suo agio al timone del reality. Scopriamo i momenti cult e la pagelle ai protagonisti della puntata del 14 maggio de L’Isola dei Famosi 2021. Valentina persiA – Tosta, anzi, tostissima! La comica si è rivelata una vera lady di ferro. Dopo la prova del fuoco di Fariba, Valentina ha sfidato Isolde al girarrosto per ... Leggi su dilei (Di sabato 15 maggio 2021)dia e lainfra Ignazio Moser, Ciufoli e Matteo. L’avventura dell’dei Famosi continua con tanti momenti emozionanti, ma anche ricchi di tensione. Il gioco è entrato nel vivo e Ilary Blasi si dimostra, ancora una volta, un’ottima padrona di casa, in grado di creare dinamiche interessanti e dibattiti. Battuta pronta e ironia, la conduttrice è ormai perfettamente a suo agio al timone del reality. Scopriamo i momenti cult e la pagelle ai protagonisti della puntata del 14 maggio de L’dei Famosi 2021.A – Tosta, anzi, tostissima! La comica si è rivelata una vera lady di ferro. Dopo la prova del fuoco di Fariba,ha sfidato Isolde al girarrosto per ...

Advertising

corsadapingu : 'Anche se mi faccio male, vado avanti' Tra qualche giorno 'Valentina Persia abbandona l'isola per infortunio' #tommasozorzi - infoitcultura : Isola, grave infortunio per un naufrago: chiesto l’intervento della compagna - UnaTantum_ : Ma Fariba le prove non le può fare vero? Per l'infortunio #isola - Maryss84 : Elisa, che perdita x l' #isola Uscita troppo troppo presto, maledetto infortunio #Verissimo #isoladeifamosi #isoladeifamosi2021 #isola2021 - infoitcultura : Isola, l’infortunio di Iva, le lacrime di Zorzi e tre cose che (forse) vi siete persi -

Ultime Notizie dalla rete : Isola l’infortunio Isola dei Famosi, infortuni per Isoardi, Brandi, Braida e Gascoinge: Iellati e Ritirati Corriere della Sera