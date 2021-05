Internazionali, Sonego in semifinale a Roma: sarà sfida a Djokovic (Di sabato 15 maggio 2021) Lorenzo Sonego conquista una storica semifinale agli Internazionali di Roma: sconfitto Rublev in rimonta. Stasera la sfida a Novak Djokovic Un meraviglioso e caparbio Lorenzo Sonego si conquista la prima semifinale in un Masters 1000 ATP e lo fa sul terreno di ‘casa’, agli Internazionali di Roma. Dopo aver fatto l’impresa contro Thiem, il piemontese si ripete e sconfigge Andrey Rublev, numero 7 del mondo, con il punteggio 3-6 6-4 6-4 in oltre due ore di partita. Dopo il rinvio di venerdì a causa della pioggia, il quarto di finale prende il via alle ore 11 di sabato. Sonego non parte male nel primo set ma subisce nel terzo e nel nono gioco, che porta Rublev a chiudere avanti 6-3. Però la musica ... Leggi su zon (Di sabato 15 maggio 2021) Lorenzoconquista una storicaaglidi: sconfitto Rublev in rimonta. Stasera laa NovakUn meraviglioso e caparbio Lorenzosi conquista la primain un Masters 1000 ATP e lo fa sul terreno di ‘casa’, aglidi. Dopo aver fatto l’impresa contro Thiem, il piemontese si ripete e sconfigge Andrey Rublev, numero 7 del mondo, con il punteggio 3-6 6-4 6-4 in oltre due ore di partita. Dopo il rinvio di venerdì a causa della pioggia, il quarto di finale prende il via alle ore 11 di sabato.non parte male nel primo set ma subisce nel terzo e nel nono gioco, che porta Rublev a chiudere avanti 6-3. Però la musica ...

