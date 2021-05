I cani della scuola Obedience Csen e la capra O’Malley protagonisti in tv (Di sabato 15 maggio 2021) Domenica 16 maggio in onda su Rete 4 una nuova puntata di “Dalla parte degli animali” con l’On. Vittoria Brambilla Benvenuto Goose, benvenuto cagnolone educato e felice, allievo della scuola Obedience Csen! Goose, con i suoi tanti amici pelosi, ci mostrerà le sue prodezze nella prossima puntata del programma più animalista che ci sia, “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la domenica alle 10.55 su Rete 4, con repliche la domenica alle 14 su La 5 e lunedì alle 15,30 ancora su Rete 4: l’unico format studiato per trovar casa agli animali abbandonati, che sempre e comunque, con servizi d’attualità e rubriche, si mette “dalla loro parte”. Sentiremo l’emozione che ispira “La dolce quiete”, un luogo di pace in Calabria, dove i nostri piccoli amici possono ... Leggi su lopinionista (Di sabato 15 maggio 2021) Domenica 16 maggio in onda su Rete 4 una nuova puntata di “Dalla parte degli animali” con l’On. Vittoria Brambilla Benvenuto Goose, benvenuto cagnolone educato e felice, allievo! Goose, con i suoi tanti amici pelosi, ci mostrerà le sue prodezze nella prossima puntata del programma più animalista che ci sia, “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la domenica alle 10.55 su Rete 4, con repliche la domenica alle 14 su La 5 e lunedì alle 15,30 ancora su Rete 4: l’unico format studiato per trovar casa agli animali abbandonati, che sempre e comunque, con servizi d’attualità e rubriche, si mette “dalla loro parte”. Sentiremo l’emozione che ispira “La dolce quiete”, un luogo di pace in Calabria, dove i nostri piccoli amici possono ...

MalagniniNico : RT @ImprontaC: RENZO, taglia media giovane. Espansivo e molto amante della compagnia umana, sprizza energia da tutti i pori. Non gli piacci… - bepuppy : Pastore della Russia meridionale carattere e informazioni sulla razza - massimosab : alla fine le museruole le hanno tolte ai cani e messe alle persone, non solo fisicamente ma anche come libertà di e… - RadioIncontroPs : ?? 10 cuccioli di cane importati illegalmente in Italia salvati dagli Agenti della Polizia di Stato in servizio pres… - PatriziaOrlan11 : RT @ImprontaC: RENZO, taglia media giovane. Espansivo e molto amante della compagnia umana, sprizza energia da tutti i pori. Non gli piacci… -