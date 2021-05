Golf | British Masters 2021 | Guido Migliozzi beffato al playoff | è secondo Edoardo Molinari 8°

(Di sabato 15 maggio 2021) Italia grande protagonista nel Betfred, torneo dello European Tour concluso quest’oggi sul percorso inglese del The Belfry (par 72) di Sutton Coldfield.ha infatti sfiorato il trionfo, venendo sconfitto aldall’inglese Richard Bland dopo che entrambi i giocatori avevano chiuso le 72 buche regolamentari con il totale di -13. Due birdie nelle ultime 4 buche avevano portato l’azzurro al comando a pari merito, ma un bogey alla prima buca di spareggio ha permesso a Bland di vincere con il par. Si fermano a -12 e in terza posizione il finlandese Korhonen, il polacco Meronk e l’altro inglese Coupland, mentre Andy Sullivan e Dean Burmester sono sesti a -11. L’ottima settimana per gli italiani viene completata dall‘ottavo posto di ...

Ottima partenza di Guido Migliozzi nel Betfred British Masters a The Belfry. Il 24enne ... Bell'inizio anche per Andrea Pavan che è tornato ad esprimere un ottimo golf, 12° con 69. Guido Migliozzi si ferma sul più bello nell'evento settimanale dell'European Tour. Il golfista italiano cede soltanto alla buca di playoff al padrone di casa Richard Bland, tra i più in palla del lotto. Edoardo Molinari e Guido Migliozzi si fanno valere dopo il terzo giro del British Masters 2021. I due italiani, infatti, concludono la giornata al secondo posto, alla caccia l'uno del quarto titolo in ...