Gestione integrata tra Parco dei Nebrodi e Parco archeologico di Tindari (Di sabato 15 maggio 2021) Foto Parco dei Nebrodi Tra gli obiettivi la promozione della cultura Siciliana e la valorizzazione delle produzioni tipiche locali Intesa tra Parco dei Nebrodi e Parco archeologico di Tindari finalizzato alla stretta collaborazione tra le due istituzioni: si tratta di un accordo di Gestione integrata per fondere programmazione ed interventi destinati alla crescita culturale del territorio, sviluppare una offerta aggiornata, permettere una fruizione integrata che tenga conto della valorizzazione di siti e risorse enogastronomiche locali. Domenico Barbuzza, Presidente del Parco, commenta: la presenza del ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) FotodeiTra gli obiettivi la promozione della cultura Siciliana e la valorizzazione delle produzioni tipiche locali Intesa tradeidifinalizzato alla stretta collaborazione tra le due istituzioni: si tratta di un accordo diper fondere programmazione ed interventi destinati alla crescita culturale del territorio, sviluppare una offerta aggiornata, permettere una fruizioneche tenga conto della valorizzazione di siti e risorse enogastronomiche locali. Domenico Barbuzza, Presidente del, commenta: la presenza del ...

zazoomblog : Gestione integrata tra Parco dei Nebrodi e Parco archeologico di Tindari - #Gestione #integrata #Parco #Nebrodi - avalanche_it : La rete per l'identità decentralizzata @CeramicNetwork è ora integrata con Avalanche, fornendo agli sviluppatori e… - FocardiMarta : RT @unisiena: 14 maggio, ore 10.45 circa su Rai3/#SpazioLibero, intervista alla prof.ssa M. Cristina Fossi su #Common, il progetto europe… - common_eu : RT @unisiena: 14 maggio, ore 10.45 circa su Rai3/#SpazioLibero, intervista alla prof.ssa M. Cristina Fossi su #Common, il progetto europe… - PaoloSagarriga : RT @GaetaNews24: Al via le attività in presenza del Corso Tecnico Superiore “Gestione della logistica integrata e dei processi di spedizion… -