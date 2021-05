Gazzetta: Napoli scaramantico, l’albergo a Firenze non sarà lo stesso di tre anni fa (Di sabato 15 maggio 2021) Tre anni fa, il Napoli perse lo scudetto in albergo, dopo aver visto la partita tra Juventus e Inter in tv. Era fine aprile 2018, la squadra di Sarri era in piena corsa per il primo posto, poi allo Stadium i bianconeri vinsero in rimonta complice la mancata espulsione di Pjanic da parte di Orsato. Il giorno dopo, al Franchi, il Napoli crollò 3-0 con tanto di espulsione di Koulibaly. Maurizio Sarri parlò di «scudetto perso in albergo». La Gazzetta dello Sport scrive che il club, seguendo anche l’onda della scaramanzia, ha preferito cambiare albergo rispetto a quello di allora. “E allora meglio non avere troppe attese sulla sfida di Torino. Anche se, con un pizzico di scaramanzia che non guasta, il Napoli ha cambiato albergo rispetto a quello di tre anni fa sul Lungarno. Meglio cambiare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 maggio 2021) Trefa, ilperse lo scudetto in albergo, dopo aver visto la partita tra Juventus e Inter in tv. Era fine aprile 2018, la squadra di Sarri era in piena corsa per il primo posto, poi allo Stadium i bianconeri vinsero in rimonta complice la mancata espulsione di Pjanic da parte di Orsato. Il giorno dopo, al Franchi, ilcrollò 3-0 con tanto di espulsione di Koulibaly. Maurizio Sarri parlò di «scudetto perso in albergo». Ladello Sport scrive che il club, seguendo anche l’onda della scaramanzia, ha preferito cambiare albergo rispetto a quello di allora. “E allora meglio non avere troppe attese sulla sfida di Torino. Anche se, con un pizzico di scaramanzia che non guasta, ilha cambiato albergo rispetto a quello di trefa sul Lungarno. Meglio cambiare ...

