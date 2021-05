Eugenia Rigotti rompe il silenzio dopo la ‘non scelta’ a UeD di Massimiliano Mollicone (Di sabato 15 maggio 2021) dopo la scelta a Uomini e Donne di Massimiliano Mollicone, Eugenia Rigotti rompe il silenzio. O meglio “non scelta” perché il tronista le ha preferito Vanessa Spoto a cui ha dedicato bellissime parole durante la puntata della scelta. “Ero molto in dubbio con te – le parole di Massimiliano a Vanessa – Non sapevo e fare un passo in più o fermarmi. Andando avanti ho voluto pensarci bene e ho voluto continuare a frequentarti. Ne è valsa la pena perché nell’ultima settimana ho iniziato a pensare troppo. Mi chiedevo perché non ti avessi ancora scelta. Se ti va, sono qui”. E la risposta, implicita, è stata un grosso sì. Anche per Eugenia, entrata in studio prima di Vanessa, Massimiliano ha speso belle parole anche se lei, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 maggio 2021)la scelta a Uomini e Donne diil. O meglio “non scelta” perché il tronista le ha preferito Vanessa Spoto a cui ha dedicato bellissime parole durante la puntata della scelta. “Ero molto in dubbio con te – le parole dia Vanessa – Non sapevo e fare un passo in più o fermarmi. Andando avanti ho voluto pensarci bene e ho voluto continuare a frequentarti. Ne è valsa la pena perché nell’ultima settimana ho iniziato a pensare troppo. Mi chiedevo perché non ti avessi ancora scelta. Se ti va, sono qui”. E la risposta, implicita, è stata un grosso sì. Anche per, entrata in studio prima di Vanessa,ha speso belle parole anche se lei, ...

