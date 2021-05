Djokovic doma il gladiatore Sonego | è in finale a Roma

Advertising

OA_Sport : #TENNIS #IBI2021 Novak Djokovic piega uno strepitoso Lorenzo Sonego in tre set: prestazione da applausi del piemont… - Deiana_Luca9 : RT @VinceMartucci: Djokovic risponde alle imprese di Nadal e doma Tsitsipas allo sprint: 4-6 7-5 7-5 - VinceMartucci : Djokovic risponde alle imprese di Nadal e doma Tsitsipas allo sprint: 4-6 7-5 7-5 -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic doma

Tiscali.it

Si tratta della vittoria numero 950 a livello ATP per il 33enne di Belgrado, che domenica sfiderà per l'ennesima volta Rafa Nadal: sarà il 57esimo confronto diretto fra i due campioni, con......almeno in semifinale e allo stesso temponon arriva in finale agli Internazionali d Italia (a Madrid non è presente), il russo sarà il nuovo numero 1 del mondo. ATP, Belgrado Berrettini...Che partita! Novak Djokovic (n.1 del mondo) batte in tre set per 6-3 6-7 (5) 6-2 Lorenzo Sonego (n.33 ATP) e accede alla Finale degli Internazionali d'Italia 2021 di tennis dove incontrerà Rafael Nada ...Il miglior match che ho visto nei primi 4 mesi del 2021 lo aveva vinto Aslan Karatsev su Novak Djokovic nella sua Belgrado. A Djokovic il russo, fino all’anno scorso giocatore da tornei challenger – e ...