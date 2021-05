Diritti TV Serie A, a Sky il pacchetto 2: trasmetterà 3 partite in co-esclusiva (Di sabato 15 maggio 2021) Sky si aggiudica il pacchetto 2 dei Diritti TV della Serie A per il triennio 2021/2024 Nessuna sorpresa nell’assegnazione del pacchetto 2 dei Diritti TV della Serie A per il triennio 2021/2024. Ad aggiudicarsi il bando è Sky che trasmetterà 3 partite in co-esclusiva con DAZN, che ha invece vinto il bando iniziale e dove si potranno vedere tutte e 10 le partite di ogni giornata. A favore dell’offerta della pay-tv di Comcast hanno votato 16 club: Napoli e Lazio si sono astenute, mentre Crotone e Parma non hanno votato in quanto già retrocesse. Il via libera arrivato a condizione che Sky rinunciasse al ricorso promosso davanti al Tribunale di Milano contro l’assegnazione dei Diritti tv a DAZN. ... Leggi su intermagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Sky si aggiudica il2 deiTV dellaA per il triennio 2021/2024 Nessuna sorpresa nell’assegnazione del2 deiTV dellaA per il triennio 2021/2024. Ad aggiudicarsi il bando è Sky chein co-con DAZN, che ha invece vinto il bando iniziale e dove si potranno vedere tutte e 10 ledi ogni giornata. A favore dell’offerta della pay-tv di Comcast hanno votato 16 club: Napoli e Lazio si sono astenute, mentre Crotone e Parma non hanno votato in quanto già retrocesse. Il via libera arrivato a condizione che Sky rinunciasse al ricorso promosso davanti al Tribunale di Milano contro l’assegnazione deitv a DAZN. ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | #Sky acquisisce i diritti per 114 gare all'anno in co-esclusiva nel triennio 2021-2024 - CorSport : Diritti tv, #Sky si aggiudica il pacchetto 2 con il voto di 16 club ?? - Agenzia_Ansa : La Lega Serie A ha assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a D… - gilbertobeda : @DiMarzio Avete orgogliosamente soffiato sul vento del cambiamento per anni denunciando che la causa era unicamente… - MilanNewsit : Diritti Serie A, Sky trasmetterà le gare del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45:… -