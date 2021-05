Advertising

OptaPaolo : 6 - Lautaro Martinez è uno dei tre giocatori che contano almeno sei gol segnati con il piede destro e sei con il si… - zazoomblog : Destro sinistro su punizione e... Ronaldo - Lukaku i gol a confronto - #Destro #sinistro #punizione #Ronaldo - empty__wallets : @94ASH3 destro, il sinistro é scomodo ahah - empty__wallets : @94ASH3 ci sta ci sta domanda a caso, dormi sul lato destro o sinistro? - orgoglio65 : @Storace Alla sinistra bisogna amputargli il braccio sinistro, alle prossime elezioni.gli lasciamo il destro -

Ultime Notizie dalla rete : Destro sinistro

Voce Giallo Rossa

Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku si affronteranno in campo questa sera alle 18 nel big match Juve - Inter: ecco alcune delle loro reti più belle a confronto... i due centrali Bonucci e de Ligt, infine Alex Sandro come terzino. A centrocampo c'è ... de Vrij e Bastoni; attenzione a Darmian che potrebbe essere titolare come esternoe sarebbe ...Juve, al calcio liquido di Pirlo manca Ramsey. Capello sbaglia a dileggiare Arthur: 'Sembra un giocatore di rugby' ...La vicepresidente dell'Emilia-Romagna va all'attacco: "Le destre non rispondono ai bisogni delle persone, noi ci distinguiamo da loro" ...