De Zerbi: “Con la Juve è mancato solo il gol. Dobbiamo spingere al massimo per il settimo posto” (Di sabato 15 maggio 2021) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida al Parma: “Con la Juve è mancato il gol. Nella prima mezz’ora potevamo concretizzare tutte le occasioni e probabilmente sarebbe venuta fuori una partita diversa. E dopo, oltre a qualche errore individuale di lettura in alcune situazioni, ci è mancata la pazienza, soprattutto nel secondo tempo siamo stati troppo ansiosi di andare a presentarci per essere pericolosi, senza considerare l’eventualità di perdere il pallone e subire il contropiede. E’ stato un eccesso di foga, di voglia, ma non possiamo permetterci questo per come giochiamo noi. Europa? La vogliamo, ma non dipende solo da noi”. Sul turnover: “Non lo prevedo perché l’abbiamo fatto sempre in base al tipo di partita e alla condizione fisica dei giocatori poi ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Il tecnico del Sassuolo, Roberto De, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida al Parma: “Con lail gol. Nella prima mezz’ora potevamo concretizzare tutte le occasioni e probabilmente sarebbe venuta fuori una partita diversa. E dopo, oltre a qualche errore individuale di lettura in alcune situazioni, ci è mancata la pazienza, soprattutto nel secondo tempo siamo stati troppo ansiosi di andare a presentarci per essere pericolosi, senza considerare l’eventualità di perdere il pallone e subire il contropiede. E’ stato un eccesso di foga, di voglia, ma non possiamo permetterci questo per come giochiamo noi. Europa? La vogliamo, ma non dipendeda noi”. Sul turnover: “Non lo prevedo perché l’abbiamo fatto sempre in base al tipo di partita e alla condizione fisica dei giocatori poi ...

