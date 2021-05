Conferenza stampa Semplici: «Non penseremo alle altre partite» (Di sabato 15 maggio 2021) Leonardo Semplici ha parlato alla vigilia di Milan-Cagliari Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Milan. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24 I RISULTATI DELLE altre partite CONDIZIONERANNO LA FORMAZIONE? – «Metteremo la migliore squadra in campo senza pensare alle altre partite. Domani affrontiamo una squadra forte che, come noi, ha un grande obiettivo». DIFESA A QUATTRO? – «È una considerazione che abbiamo fatto ma dobbiamo considerare le caratteristiche dei nostri giocatori nonché le loro condizioni. Ho visto grande disponibilità da parte dei ragazzi». MILAN, ATTACCO DA TEMERE – «Noi inseguiamo un obiettivo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Leonardoha parlato alla vigilia di Milan-Cagliari Leonardonatore del Cagliari, ha parlato inalla vigilia della trasferta contro il Milan. LEGGI LAINTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24 I RISULTATI DELLECONDIZIONERANNO LA FORMAZIONE? – «Metteremo la migliore squadra in campo senza pensare. Domani affrontiamo una squadra forte che, come noi, ha un grande obiettivo». DIFESA A QUATTRO? – «È una considerazione che abbiamo fatto ma dobbiamo considerare le caratteristiche dei nostri giocatori nonché le loro condizioni. Ho visto grande disponibilità da parte dei ragazzi». MILAN, ATTACCO DA TEMERE – «Noi inseguiamo un obiettivo ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? | La conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di #RomaLazio - juventusfc : Termina la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official. A breve il report sul nostro Sito Ufficiale. #JuveInter - DiMarzio : #RealMadrid, #Zidane in conferenza stampa parla del futuro. E per la panchina dei blancos resta come primo nome que… - DoctorDeathStar : L'avesse fatta Pallotta una conferenza stampa così, avrebbe sistemato diverse cose e fatto vergognare decine di personaggi. - gilnar76 : Conferenza stampa Semplici: «In campo con rispetto e coraggio. Abbiamo già dimostrato di poter fare l’impresa»… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Semplici: "Non penseremo alle altre partite" Leonardo Semplici ha parlato alla vigilia di Milan - Cagliari Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Milan. LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24 I RISULTATI DELLE ALTRE PARTITE CONDIZIONERANNO LA FORMAZIONE? ...

Calcio: Real. Zidane 'Futuro?Non so,a volte andar via un bene per tutti' ... che sembra vicino al suo addio alle merengues, è stato accostato a diversi top club europei, Juventus compresa: "Sono orgoglioso di tutti i miei ragazzi - ha detto Zidane nella conferenza stampa pre ...

Eurovision 2021, la conferenza stampa degli artisti della seconda semifinale Eurofestival News Givova Scafati, colpo da novanta: preso Gaines, capocannoniere di A1 Arriva un vero pezzo da novanta, la guardia statunitense Frank Brandon Gaines, che sarà presentato ufficialmente alla stampa ed ai tifosi nel corso della conferenza stampa , programmata per lunedì 17 ...

Fiorentina, ancora Commisso: "Paragonato ai gangster americani. È questo il giornalismo?" Attraverso un’intervista sui canali ufficiali della Fiorentina il presidente viola Rocco Commisso è tornato sulla conferenza stampa di ieri ...

Leonardo Semplici ha parlato alla vigilia di Milan - Cagliari Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato inalla vigilia della trasferta contro il Milan. LEGGI LAINTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24 I RISULTATI DELLE ALTRE PARTITE CONDIZIONERANNO LA FORMAZIONE? ...... che sembra vicino al suo addio alle merengues, è stato accostato a diversi top club europei, Juventus compresa: "Sono orgoglioso di tutti i miei ragazzi - ha detto Zidane nellapre ...Arriva un vero pezzo da novanta, la guardia statunitense Frank Brandon Gaines, che sarà presentato ufficialmente alla stampa ed ai tifosi nel corso della conferenza stampa , programmata per lunedì 17 ...Attraverso un’intervista sui canali ufficiali della Fiorentina il presidente viola Rocco Commisso è tornato sulla conferenza stampa di ieri ...