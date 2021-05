Chi è Roberta Fontana, la fidanzata di Andrea Montovoli (Di sabato 15 maggio 2021) Roberta Fontana è la bellissima fidanzata dell’attore, ma cosa si sa della sua storia? Vi portiamo nel suo mondo, fatto di lavoro, amore e… social! Il suo nome è Roberta Fontana, ed è la splendida dolce metà dell’attore Andrea Montovoli, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Facciamo un tuffo nella sua biografia, per scoprire tutto quello che è emerso sulla sua storia, compresa la pagina d’amore che l’ha vista diventare protagonista delle cronache rosa al fianco del suo (famoso) fidanzato… Chi è Roberta Fontana e dove vive? Roberta Fontana non fa parte del mondo dello spettacolo, ma la sua identità è finita sotto la lente del gossip per via della sua love story con Andrea ... Leggi su donnaglamour (Di sabato 15 maggio 2021)è la bellissimadell’attore, ma cosa si sa della sua storia? Vi portiamo nel suo mondo, fatto di lavoro, amore e… social! Il suo nome è, ed è la splendida dolce metà dell’attore, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Facciamo un tuffo nella sua biografia, per scoprire tutto quello che è emerso sulla sua storia, compresa la pagina d’amore che l’ha vista diventare protagonista delle cronache rosa al fianco del suo (famoso) fidanzato… Chi èe dove vive?non fa parte del mondo dello spettacolo, ma la sua identità è finita sotto la lente del gossip per via della sua love story con...

Advertising

MauS0303 : @roberta_fasani Ma mi chiedo.. Chi paga queste previsioni???? - andreanicolefi2 : @lanaquee12 Esatto, ma poi ora per Ludovica sta lottando per Roberta non poteva farlo? A volta non si chi sia il pi… - bordone_roberta : RT @isabenanti: Comunque io sto guardando la puntata e la mia mente percepisce questo: prova leder tra Isolde e Valentina LOCA LOCA LOCA,… - Roberta_Siro : RT @mirkonicolino: Mi segnalano #Allegri stamattina a colazione intorno alle 10 con #Cherubini e #Grosso. Sempre che sia di oggi la foto, p… - Lellina82 : @Martovich13 @goldensIumbers_ È passata da ' la mia sorellina' a 'Roberta? Roberta chi?' -