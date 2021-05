Blitz dei carabinieri: sequestrati 7 veicoli in un campo rom a Qualiano (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della stazione di Qualiano, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sequestrato sei auto e una moto. I veicoli erano all’interno del campo rom denominato ”Ex Costagliola’‘, in via circonvallazione esterna. Erano tutti intestati a prestanome e senza copertura assicurativa. I militari hanno poi provveduto a far rimuovere alcuni cumuli di rifiuti stoccati nell’insediamento e pericolosamente lasciati sul terreno, senza alcun filtro o protezione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Idella stazione di, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sequestrato sei auto e una moto. Ierano all’interno delrom denominato ”Ex Costagliola’‘, in via circonvallazione esterna. Erano tutti intestati a prestanome e senza copertura assicurativa. I militari hanno poi provveduto a far rimuovere alcuni cumuli di rifiuti stoccati nell’insediamento e pericolosamente lasciati sul terreno, senza alcun filtro o protezione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Blitz dei #Carabinieri: sequestrati 7 #Veicoli in un campo rom a #Qualiano ** - iris_versari : RT @mariocipriani1: Oggi a Roma: Blitz nella sede centrale dell'ordine dei giornalisti, per denunciare la mistificazione dei fatti ed esig… - DDeliolanes : RT @mariocipriani1: Oggi a Roma: Blitz nella sede centrale dell'ordine dei giornalisti, per denunciare la mistificazione dei fatti ed esig… - francescodelu11 : Blitz degli attivisti pro Palestina nella sede dell'Ordine dei Giornalisti: 'Verità per chi resiste' - oggitreviso : Blitz dei Carabinieri al campo nomadi per scovare il latitante -