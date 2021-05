Amici 20, la Finale: il regolamento, i premi milionari e i pronostici sul vincitore (Di sabato 15 maggio 2021) Mancano ormai poche ore alla Finale di Amici 20, che andrà in onda alle 21.30 (subito dopo “Striscia la Notizia”) su Canale 5. Contrariamente alle altre puntate del serale di questa edizione, semiFinale compresa, la finalissima di stasera 15 maggio 2021 andrà in onda rigorosamente in diretta, con delle giurie tecniche a valutare gli allievi e soprattutto con l’ausilio del televoto da casa. La Finale di Amici 20, giuria e televoto Da sempre, infatti, a decidere chi vince il programma di Maria De Filippi sono i telespettatori, che finalmente avranno modo di far valere la loro opinione, dal momento che finora non sono stati molto d’accordo con le scelte dei tre giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Colors. La Finale di Amici andrà in onda ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 15 maggio 2021) Mancano ormai poche ore alladi20, che andrà in onda alle 21.30 (subito dopo “Striscia la Notizia”) su Canale 5. Contrariamente alle altre puntate del serale di questa edizione, semicompresa, la finalissima di stasera 15 maggio 2021 andrà in onda rigorosamente in diretta, con delle giurie tecniche a valutare gli allievi e soprattutto con l’ausilio del televoto da casa. Ladi20, giuria e televoto Da sempre, infatti, a decidere chi vince il programma di Maria De Filippi sono i telespettatori, che finalmente avranno modo di far valere la loro opinione, dal momento che finora non sono stati molto d’accordo con le scelte dei tre giudici Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Colors. Ladiandrà in onda ...

Advertising

AmiciUfficiale : In esclusiva sull'APP di wittyTV le prove generali della FINALE, cliccate subito QUI e DOMANI ore 21.20 tutti sinto… - IlContiAndrea : #Amici20, la finale: chi sono i finalisti in gara e come funziona la votazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere… - WittyTV : Sabato 15 Maggio vi aspetta la FINALE di #Amici20 in DIRETTA su Canale 5 in prima serata! Chi sarà il vincitore? ??… - Y00NMINGUK : stasera finale di amici e io non so per chi tifare tra i miei protetti è ok - VicolodelleNews : Finale #Amici20: fioccheranno premi dagli alti importi sui 5 finalisti | Il Vicolo delle News -