Alessandro Cavallo chi è: esordio, infortunio e successo del ballerino finalista ad Amici 20 (Di sabato 15 maggio 2021) Alessandro Cavallo è uno dei finalisti di questa corrente edizione di Amici di Maria De Filippi 20, un’edizione che si concluderà a sorpresa con una finale a 5 e non a 4 come era stato preventivato. Tra i giovani talentuosi pronti a conquistarsi il titolo di campione di Amici 2021 c’è proprio il ballerino che ha mosso i suoi primi passi a Latiano. Alessandro Cavallo: chi è il ballerino tra i finalisti di Amici 20 Alessandro Cavallo è uno dei ballerini più amati all’interno della scuola di Amici nonché uno dei 5 finalisti. Alessandro è nato a Latiano, in provincia di Brindisi, nel 1999, figlio di Antonio e Cosima. Secondo di due fratelli, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 15 maggio 2021)è uno dei finalisti di questa corrente edizione didi Maria De Filippi 20, un’edizione che si concluderà a sorpresa con una finale a 5 e non a 4 come era stato preventivato. Tra i giovani talentuosi pronti a conquistarsi il titolo di campione di2021 c’è proprio ilche ha mosso i suoi primi passi a Latiano.: chi è iltra i finalisti di20è uno dei ballerini più amati all’interno della scuola dinonché uno dei 5 finalisti.è nato a Latiano, in provincia di Brindisi, nel 1999, figlio di Antonio e Cosima. Secondo di due fratelli, ...

