VIDEO / Inter, i festeggiamenti dei D’Ambrosio per lo scudetto: “Emozioni uniche” (Di venerdì 14 maggio 2021) Danilo D'Ambrosio, con la moglie e i figli, ha festeggiato lo scudetto vinto dall'Inter per le vie di Milano: il VIDEO postato da Enza De Cristofaro Leggi su golssip (Di venerdì 14 maggio 2021) Danilo D'Ambrosio, con la moglie e i figli, ha festeggiato lovinto dall'per le vie di Milano: ilpostato da Enza De Cristofaro

Advertising

Inter : ?? | INCONTRO Nel frattempo, ad Appiano... ?????? - Inter : ??? | ROUND E come è andata a finire? ?? - acmilan : Inter ?? #ACMilan ?? Where were you #OnThisDay in 2003? Dove eravate QUEL giorno di 18 anni fa? #UCL #SempreMilan - ishihide07 : RT @Inter: ??? | ROUND E come è andata a finire? ?? - ishihide07 : RT @Inter: ?? | INCONTRO Nel frattempo, ad Appiano... ?????? -