Vaccini: report, immunizzato 76,8% degli over 80

Sono 3.476.377 gli over 80 che sono completamente vaccinati in Italia. Si tratta del 76,87% delle persone previste. Lo rivela il report settimanale sui Vaccini pubblicato dalla struttura commissariale.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini report Vaccini: report, immunizzato 76,8% degli over 80 Sono 3.476.377 gli over 80 che sono completamente vaccinati in Italia. Si tratta del 76,87% delle persone previste. Lo rivela il report settimanale sui vaccini pubblicato dalla struttura commissariale. Gli over 80 ad aver ricevuto la prima dose sono 4.002.914, pari all'88,51%. Sono ancora in attesa della prima somministrazione, ...

Vaccini, in Calabria nelle ultime 24 ore somministrate oltre 15mila dosi Il dato emerge dall'ultimo report del governo, nel quale la Calabria continua a occupare la ... Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 731.023 vaccini (giovedì erano 715.227) ...

Vaccini, la Sardegna scivola all'ultimo posto in Italia CAGLIARI. Superata anche dalla Sicilia, ora la Sardegna resta da sola fanalino di coda nella campagna nazionale di vaccinazione anti covid. Nelle ultime 24 ore nell'isola sono state somministrate 11.4 ...

