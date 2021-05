Uomini e Donne, gravi accuse di Aurora a Roberta: “Ci ha quasi investito” (Di venerdì 14 maggio 2021) Anche in questa stagione di Uomini e Donne non sono mancate le liti e pare essercene stata una molto particolare e pesante, tra alcune dame del parterre femminile del trono over del dating show pomeridiano di Canale 5. Aurora Tropea ha accusato Roberta Di Padua di averla quasi investita con la macchina dopo una violenta lite avvenuta dietro le quinte della trasmissione. La Tropea, che da diversi mesi non vediamo più nello studio di Uomini e Donne, è stata senza dubbio al centro delle polemiche di queste ultime edizioni. In molti di voi si ricorderanno, infatti, i botta e risposta tra lei e l’opinionista Gianni Sperti che l’ha anche accusata, sollecitato da Armando Incarnato, di essere la talpa della trasmissione. Nonostante non faccia più parte del dating show della ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 14 maggio 2021) Anche in questa stagione dinon sono mancate le liti e pare essercene stata una molto particolare e pesante, tra alcune dame del parterre femminile del trono over del dating show pomeridiano di Canale 5.Tropea ha accusatoDi Padua di averlainvestita con la macchina dopo una violenta lite avvenuta dietro le quinte della trasmissione. La Tropea, che da diversi mesi non vediamo più nello studio di, è stata senza dubbio al centro delle polemiche di queste ultime edizioni. In molti di voi si ricorderanno, infatti, i botta e risposta tra lei e l’opinionista Gianni Sperti che l’ha anche accusata, sollecitato da Armando Incarnato, di essere la talpa della trasmissione. Nonostante non faccia più parte del dating show della ...

