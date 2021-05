Ulivieri | «Professionismo nel calcio femminile? Scelta di civiltà»

(Di venerdì 14 maggio 2021) Renzo, presidente dell’AIAC e tecnico del Pontedera, ha parlato delnel. Le sue parole Renzoè retrocesso in Serie C con il suo Pontedera. Intervistato da Tutto, il tecnico ha parlato così sulla questione del. «Ci deve essere un impegno da parte dela generare introiti che oggi non ci sono, lì è da migliorare. Però c’è lo sforzo da parte dello Stato che viene portato avanti. Lasecondo me è di, non altro». L'articolo proviene daNews 24.

