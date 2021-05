Tenta di uccidere la compagna incinta | arrestato un uomo nel Pavese

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 14 maggio 2021)to omicidio in provincia di Pavia. Unha dato fuoco allaal culmine di una nuova lite. PAVIA –to omicidio in provincia di Pavia nella serata di giovedì 13 maggio 2021. Come raccontato da La Repubblica, al culmine di una lite undi 41 anni ha dato fuoco alla. Immediato l’intervento dei militari e del personale del 118. L’aggressore è stato, la donna trasportata in prognosi riservata in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. E’ stata aperta un’indagine per accertare meglio quanto successo e provare a capire i motivi di questa aggressione. Nelle prossime ore l’sarà ascoltato nuovamente dagli inquirenti per avere informazioni sul perché del ...