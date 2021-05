Storia di una multa, di Roberto Angelini e di cazzi sulle fiancate delle auto (Di venerdì 14 maggio 2021) Oggi avrei voluto finalmente parlarvi del nuovo album di Caparezza, che, intanto lo anticipo, è uno dei più bei lavori sulla lunga distanza uscito negli ultimi dieci anni, ma purtroppo non ne ho voglia, perché ho subito un piccolo abuso di potere, e l’ho subito in una tipica situazione nella quale ci andiamo a trovare quotidianamente, il che rende il tutto ancora più fastidoso. Ho cambiato casa circa tre anni fa, poco meno. I miei figli piccoli, quindi, continuano a andare nella vecchia scuola, distante circa due chilometri e mezzo da dove abitiamo ora. Quasi sempre, la mattina, per evitare di doverci alzare almeno una mezzora prima, la scuola dura per loro otto ore e otto ore con la mascherina sono davvero troppe, li accompagno in auto. Spesso li vado anche a prendere in auto, perché per altro le cartelle, quelle che non dovrebbero pesare più di un ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Oggi avrei voluto finalmente parlarvi del nuovo album di Caparezza, che, intanto lo anticipo, è uno dei più bei lavori sulla lunga distanza uscito negli ultimi dieci anni, ma purtroppo non ne ho voglia, perché ho subito un piccolo abuso di potere, e l’ho subito in una tipica situazione nella quale ci andiamo a trovare quotidianamente, il che rende il tutto ancora più fastidoso. Ho cambiato casa circa tre anni fa, poco meno. I miei figli piccoli, quindi, continuano a andare nella vecchia scuola, distante circa due chilometri e mezzo da dove abitiamo ora. Quasi sempre, la mattina, per evitare di doverci alzare almeno una mezzora prima, la scuola dura per loro otto ore e otto ore con la mascherina sono davvero troppe, li accompagno in. Spesso li vado anche a prendere in, perché per altro le cartelle, quelle che non dovrebbero pesare più di un ...

