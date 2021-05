Se Roberto Angelini riceve più solidarietà della donna che l’ha denunciato per lavoro nero (Di venerdì 14 maggio 2021) Ieri su Instagram Roberto Angelini, musicista di Propaganda Live, il programma di La7 condotto da Diego Bianchi e Makkox, ha spiegato di essere stato multato dalla Guardia di Finanza. Il motivo è che ha fatto lavorare in nero un’amica – definita per questo “pazza incattivita”- nel suo Sushi Bar (mica pizza e fichi) a San Lorenzo, Roma. Il racconto era accompagnato da un autoscatto di Angelini in lacrime che ha suscitato un’ondata di solidarietà a forma di cuoricini, espressa senza se e senza ma da mezzo Olimpo della musica italiana (tra gli altri Emma, Jovanotti, Max Gazzé, Elodie). Ma in questo assolo strappalacrime ci sono troppe note stonate e nessuna voce fuori dal coro, neanche un sussurro in difesa della lavoratrice che in un paese normale dovrebbe almeno godere ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 maggio 2021) Ieri su Instagram, musicista di Propaganda Live, il programma di La7 condotto da Diego Bianchi e Makkox, ha spiegato di essere stato multato dalla Guardia di Finanza. Il motivo è che ha fatto lavorare inun’amica – definita per questo “pazza incattivita”- nel suo Sushi Bar (mica pizza e fichi) a San Lorenzo, Roma. Il racconto era accompagnato da un autoscatto diin lacrime che ha suscitato un’ondata dia forma di cuoricini, espressa senza se e senza ma da mezzo Olimpomusica italiana (tra gli altri Emma, Jovanotti, Max Gazzé, Elodie). Ma in questo assolo strappalacrime ci sono troppe note stonate e nessuna voce fuori dal coro, neanche un sussurro in difesalavoratrice che in un paese normale dovrebbe almeno godere ...

