Rossi vede la luce: 'Bello stare nei 10, la moto è più veloce, i test a Jerez sono serviti' (Di venerdì 14 maggio 2021) Valentino Rossi ha chiuso nono la seconda sessione di prove libere del GP di Francia, sempre una buona notizia rivedere il Dottore tra i primi 10. Il pesarese ha confermato che si è trattato di una ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 14 maggio 2021) Valentinoha chiuso nono la seconda sessione di prove libere del GP di Francia, sempre una buona notizia rire il Dottore tra i primi 10. Il pesarese ha confermato che si è trattato di una ...

Advertising

vale46f1ferrari : RT @Gazzetta_it: #Rossi vede la luce: “Bello stare nei 10, la moto è più veloce, i test a Jerez sono serviti” #MotoGP - Gazzetta_it : #Rossi vede la luce: “Bello stare nei 10, la moto è più veloce, i test a Jerez sono serviti” #MotoGP - worldofstabile : sangio che ha gli occhi rossi quando vede le clip sangiulia non lo supero #ameamici20 - lauramjj58 : Ma di sicuro !!... quella è una che vende i libri scritti dai brigatista rossi??.. e poi si meravigliano che… - codeghino10 : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | Rossi: 'Schwantz vede ancora forza in me: lo dimostrerò' -