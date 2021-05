Roma-Lazio | Fonseca in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di venerdì 14 maggio 2021) La, autrice di una stagione non esaltante, vuole chiudere al meglio e provare a conquistare la vittoria nel derby contro la, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico giallorosso Pauloalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di venerdì 14 maggio alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - marcotravaglio : ZINGALETTA Tra le notizie stupefacenti delle ultime ore, la più stupefacente è il pressing di Letta sul suo predece… - BaldinoVittoria : Ricostruzioni fantasiose su candidati Roma e Lazio diffuse da fonti PD. Non c’è nessuna ipotesi di scambio! La cand… - romaclubnyc : PS: Se siete a New York vi aspettiamo al club, venite con core, voci e polmoni. Tutte le strade portano a te! ??• RO… - Gazzetta_it : Roma-Lazio, il derby degli attacchi: Immobile contro la cooperativa del gol -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Lazio

Goal.com

...sofferenza all'idea di candidare l'ex segretario Nicola Zingaretti alla poltrona di sindaco di,... la paura di perdere la maggioranza e quindi di conseguenza la poltrona di governatore del, ......day AstraZeneca per over 40 Neldal 20/5 prenotazioni per J&J in farmacia Sempre nel, ... "In meno di 3 ore sold out a, Frosinone, Latina e Viterbo" ha fatto sapere, aggiungendo che "l'...Per le probabili formazioni di Roma-Lazio partiamo come al solito dai padroni di casa: i giallorossi dovrebbero confermare la difesa a quattro vista contro l'Inter. In porta questa volta potrebbe ...Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata di ritorno del Campionato di Serie ...