Renzi è stato assolto dall'accusa di danno erariale (Di venerdì 14 maggio 2021) La Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale di appello, ha accolto l’appello presentato dai legali di Matteo Renzi ed assolto il leader di Italia Viva dall’accusa di danno erariale, ribaltando il giudizio di primo grado. I fatti si riferivano al 2005 quando il senatore Renzi era presidente della provincia di Firenze e riguardavano il conferimento di quattro incarichi da direttore generale invece di uno solo. La condanna arrivata nel luglio 2019, per cui Renzi era stato condannato a versare 15 mila euro, aveva innescato una serie di polemiche politiche cavalcate dagli avversari dell'ex premier. I gruppi della Lega, del M5s e di Fratelli d'Italia nel Consiglio comunale di Firenze firmarono una nota in cui dicevano come la ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 maggio 2021) La Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale di appello, ha accolto l’appello presentato dai legali di Matteoedil leader di Italia Vivadi, ribaltando il giudizio di primo grado. I fatti si riferivano al 2005 quando il senatoreera presidente della provincia di Firenze e riguardavano il conferimento di quattro incarichi da direttore generale invece di uno solo. La condanna arrivata nel luglio 2019, per cuieracondannato a versare 15 mila euro, aveva innescato una serie di polemiche politiche cavalcate dagli avversari dell'ex premier. I gruppi della Lega, del M5s e di Fratelli d'Italia nel Consiglio comunale di Firenze firmarono una nota in cui dicevano come la ...

