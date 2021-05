Recovery Fund | mi rende “lamentoso” sostenere che il Sud aveva diritto a ben altre risorse?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 maggio 2021) di Roberto Oliveri Del Castillo, magistrato In una recente e provocatoria riflessione sui fondi delPlan destinati al Sud (“Sulplan e i fondi al Sud facciamo un ‘trade off’. Così rispondiamo ai lamentosi cronici”, FQ Blog, 1 maggio 2021, di Vincenzo Imperatore), con arguti argomenti suggestivi e concetti anglosassoni non proprio di uso comune (il “trade off”) si è detto in sostanza questo: “cari meridionali, non lamentatevi troppo, perché arrivano tanti soldi quanti non ne avete mai visti”. Ma è proprio così? Forse qualche chiarimento appare opportuno se non doveroso. Tanto per cominciare il “trade off” è una scelta tra due o più possibilità, in cui alla diminuzione di una quantità corrisponde un aumento di un’altra quantità, nei processi economici noto come anche come relazione costo/opportunità, dove al decrescere dell’uno c’è una ...