New York un far west, 505 tra morti e feriti da inizio anno (Di venerdì 14 maggio 2021) E' sempre più allarme sparatorie a New York. Nelle ultime quattro settimane, secondo i dati della polizia, le persone colpite per le strade della Grande Mela sono state 170, mai così tante nello ...

Ultime Notizie dalla rete : New York New York: seduta euforica per Intel Grande giornata per il principale produttore di chip , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,31%. Lo scenario su base settimanale di Intel rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

New York: amplia l'ascesa Western Digital Ottima performance per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che scambia in rialzo del 5,28%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

Ventesimo e Ventunesimo secolo alla ribalta nelle aste di Christie's e Sotheby's a New York Artribune NBA - Spencer Dinwiddie pensa ai prossimi playoff e a un ricco contratto Fermo dal 28 dicembre a seguito della rottura del legamento crociato al ginocchio, Spencer Dinwiddie non si scoraggia etiene viva la possibilità del suo ritorno il prossimo ...

New Amsterdam 3: trama, trailer, cast e anticipazioni sulla terza stagione del medical drama New Amsterdam è il medical drama del momento. Arrivato con la sua prima stagione su Netflix, è riuscito a conquistare sempre più pubblico con i suoi personaggi ben costruiti, il giusto mix tra leggere ...

