"Mercenari siriani". Immigrazione, l'ultima frontiera dei nuovi trafficanti di uomini: la conferma da fonti locali (Di venerdì 14 maggio 2021) Solo domenica 9 maggio sono stati cinque i maxi-sbarchi arrivati sulle coste di Lampedusa e che si vanno ad aggiungere ai già numerosi migranti giunti nei giorni scorsi. Eppure, stando alle previsioni, non sarebbe che l'inizio. Stando a quanto riportato da La Stampa - che a sua volta cita fonti locali - è attesa un'ulteriore accelerazione nelle prossime settimane perché le condizioni del mare permetteranno un vero e proprio transito in massa. Dietro a questi, è il sospetto, nuovi trafficanti. L'80 per cento dei libici infatti vive con stipendi statali bassi a causa del congelamento degli introiti del greggio e che comunque fanno fatica a percepire per i problemi di liquidità delle banche. Questa la ragione per cui molti si reinventano, buttando nel traffico illegale di esseri umani in cambio di contanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Solo domenica 9 maggio sono stati cinque i maxi-sbarchi arrivati sulle coste di Lampedusa e che si vanno ad aggiungere ai già numerosi migranti giunti nei giorni scorsi. Eppure, stando alle previsioni, non sarebbe che l'inizio. Stando a quanto riportato da La Stampa - che a sua volta cita- è attesa un'ulteriore accelerazione nelle prossime settimane perché le condizioni del mare permetteranno un vero e proprio transito in massa. Dietro a questi, è il sospetto,. L'80 per cento dei libici infatti vive con stipendi statali bassi a causa del congelamento degli introiti del greggio e che comunque fanno fatica a percepire per i problemi di liquidità delle banche. Questa la ragione per cui molti si reinventano, buttando nel traffico illegale di esseri umani in cambio di contanti ...

