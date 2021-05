Letta: “L’Ue fermi Israele, questa non è legittima difesa” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Chiediamo a Israele di fermarsi alla legittima difesa e di non andare oltre, l’escalation sarebbe buttare benzina sul fuoco e chiediamo all’Italia di farsi interprete affinché L’Ue sia protagonista e gli Usa facciano la loro parte, portando una voce di pace. Noi continuiamo a ritenere la soluzione di due popoli e due stati e una pace legittima per i due stati sia l’unica soluzione”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione nazionale del partito. Letta ha poi ribadito tale posizione in un messaggio pubblicato su Twitter: “Apro la #DirezionePd con la richiesta che Italia ed Europa intervengano per l’immediato #CessateilFuoco in M-O e per far fermare l’offensiva israeliana. Abbiamo detto chiaramente, anche nel portare solidarietà, che la ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 maggio 2021) “Chiediamo adi fermarsi allae di non andare oltre, l’escalation sarebbe buttare benzina sul fuoco e chiediamo all’Italia di farsi interprete affinchésia protagonista e gli Usa facciano la loro parte, portando una voce di pace. Noi continuiamo a ritenere la soluzione di due popoli e due stati e una paceper i due stati sia l’unica soluzione”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, alla direzione nazionale del partito.ha poi ribadito tale posizione in un messaggio pubblicato su Twitter: “Apro la #DirezionePd con la richiesta che Italia ed Europa intervengano per l’immediato #CessateilFuoco in M-O e per far fermare l’offensiva israeliana. Abbiamo detto chiaramente, anche nel portare solidarietà, che la ...

