Le Coq Sportif | due modelli stile tennis uomo storici e reinterpretati

(Di venerdì 14 maggio 2021) Annunciata la nuova collaborazione esclusiva di AW LAB con Le CoqSS21. Ecco iCourtset e Mastercourt AW LAB e Le Coqlanciano duein esclusiva che derivano dall’heritage del brand francese. Duee resi unici per gli appassionati dell’intramontabile: la Courtset e la Mastercourt. Eleganti e semplici, le due esclusive si caratterizzano grazie a dettagli ricercati che creano un ponte tra passato e presente. Entrambi infatti traggono ispirazione dal know-howtico del brand, riconosciuto per aver vestito due leggende dalla classe unica, quali Arthur Ashe e Yannick Noah. Due proposte per chi vuole ...

FashionNetwork.com IT

Le Coq Sportif, marchio storico della calzatura sportstyle, presenta due nuovi modelli realizzati in collaborazione e in esclusiva con AW LAB, retailer di riferimento nel mondo delle sneakers. Il brand ... al caso Lara Lugli, passando per il futuro post - pallavolo e l'addio di Francesca Piccinini, il libero azzurro, testimonial del brand Le Coq Sportif, a 360 gradi.