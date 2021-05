Lazio chiede 100mila dosi Astrazeneca da 'non virtuosi' (Di venerdì 14 maggio 2021) Avanti con la campagna vaccinale e con gli Open day dopo il successo di quello del prossimo fine settimana col sold out di ben 20mila slot in due ore e mezza a Roma, Frosinone, Latina e Viterbo. Per ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Avanti con la campagna vaccinale e con gli Open day dopo il successo di quello del prossimo fine settimana col sold out di ben 20mila slot in due ore e mezza a Roma, Frosinone, Latina e Viterbo. Per ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio chiede Lazio chiede 100mila dosi Astrazeneca da 'non virtuosi' Per questo l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato ha chiesto al Commissario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo 100mila dosi del vaccino Astrazeneca rimaste inutilizzate in altre ...

La Lega chiede un cambio di passo al Sindaco Giovanni Arena VITERBO - 'Il gruppo politico Lega Salvini Lazio, presente all'interno della maggioranza del Comune di Viterbo, chiede al Sindaco Giovanni Arena ed agli altri alleati di Governo, un cambio di passo Sono passati oltre tre anni dalle elezioni ...

“Più dosi di AstraZeneca alle regioni del Nord” Il commissario Figliuolo annuncia modifiche al piano vaccinale, con più dosi di AstraZeneca alle Regioni del Nord ...

