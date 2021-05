Lautaro Martinez: “Importante andare a giocare con la Juve con lo Scudetto già nostro” (Di venerdì 14 maggio 2021) Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in una lunga intervista, ecco le sue dichiarazioni sulla sfida di domani contro la Juventus: “Loro vincono da 9 anni e sarà Importante andare là e giocare questa partita con lo Scudetto nostro. La Juve lo vinceva da 9 anni, noi non vincevamo da 11 o da 10 e quindi abbiamo perso una finale. Quest’anno era Importante prendere qualcosa e abbiamo preso lo Scudetto e sarà Importante andare a giocare là e giocare quella partita con il 19esimo Scudetto”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 14 maggio 2021), attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in una lunga intervista, ecco le sue dichiarazioni sulla sfida di domani contro lantus: “Loro vincono da 9 anni e saràlà equesta partita con lo. Lalo vinceva da 9 anni, noi non vincevamo da 11 o da 10 e quindi abbiamo perso una finale. Quest’anno eraprendere qualcosa e abbiamo preso loe saràlà equella partita con il 19esimo”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

