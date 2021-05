La Corte dei conti ferma Invitalia su ReiThera

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ora è ufficiale: il “vaccinono” rimane senza fondi. Ladeiha infatti dichiarato “illeggittimo e quindi nullo” il finanziamento da 81 milioni di euro promesso lo scorso gennaio daper. Un parere atteso da oltre un mese e mezzo, e che oggi spinge ulteriormente il progetto verso il fiasco. L'ultima parola spetterà al ministero dello Sviluppo economico, che all'inizio dell'anno – ancora durante Conte II – aveva dato il via libera all'ingente somma di denaro pubblico stanziata dall'agenzia nazionale di cui è amministratore delegato Domenico Arcuri. Ma intanto è cambiato il governo, è cambiato il commissario. E la strategia vaccinale italiana sembra sempre più lontana dalla sfida. Che dopo aver perso l'appoggio dello Spallanzani per la fase ...

Advertising

amnestyitalia : #BuoneNotizie #Polonia La Corte europea dei diritti umani ha condannato il meccanismo di elezione dei giudici della… - ilriformista : La relazione del presidente della Corte Costituzionale demolisce il protagonismo dei Pm - repubblica : ?? Covid, la Corte dei Conti boccia il finanziamento a ReiThera: il vaccino italiano rischia lo stop - MurielMuriella : RT @MarcoRizzoPC: Farei così Ve la ricordate? La Commissaria alla Salute UE Stella Kyriakidou, quella dei vaccini e dei green pass, pare ch… - APedinotti : RT @tefulmino: Matteo Renzi è stato assolto dalla Corte dei Conti. Avete notizia di qualche giornale, telegiornale o radiogiornale che abbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte dei

Andrea Orlando/ "Altasui magistrati, no a vendette con indagini parlamentari" Sulla ridistribuzione delle dosi di AstraZeneca in eccesso, la Lorenzin spiega: "La compensazionevaccini sta ...A proposito dell'Altasopra citata, il ministro ha evidenziato che il modello sarebbe quello dellacostituzionale: "Mi pare funzioni bene, anche grazie all'indicazionecomponenti ...e dalla corte d’appello (Monaco Presidente della corte ) per il reato di tentata estorsione, aggravata anche dall’uso del metodo mafioso, ai danni dei coniugi Martino Parisi e Serenella Corrado, ...La biotech di Castel Romano che sta sperimentando il vaccino italiano non riceverà gli 81 milioni promessi a gennaio da Invitalia ...