**L.elettorale: da Direzione Pd spinta su proporzionale, Letta non chiude ma prende tempo** (2) (Di venerdì 14 maggio 2021) (Adnkronos) – Nel Pd il rilancio sul proporzionale ha, per alcuni settori dem, lo scopo di mettere una distanza dalla 'alleanza organica' con i 5Stelle. "Credo che una legge elettorale proporzionale con correttivi maggioritaria sia la migliore", dice Alfieri dell'area Lotti-Guerini. Per Verducci dei Giovani Turchi: "Il proporzionale è la legge che spinge l'identità e il protagonismo delle forze politiche. Noi abbiamo legato il nostro sì al referendum sul taglio dei parlamentari a una legge elettorale proporzionale. Diamo seguito a quella proposta, ora più che mai". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

