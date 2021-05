Italia tutta gialla tranne la Valle d' Aosta Oggi 7567 casi di Covid e 182 morti

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che entrerà in vigore il 17 maggio. Passano in areale Regioni Sicilia e Sardegna. Resta in area arancione lad’. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area. Intanto sono 7.567 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.085. Sono invece 182 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 201 di ieri. Sono 13050 i ricoverati nei riparti ordinari (-558 rispetto a ieri) e 1860 i degenti in terapia (-33 rispetto a ieri). Sono 298.186 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in ...