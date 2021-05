Internazionali d’Italia, piove a Roma! Slitta Djokovic-Tsitsipas. Sonego-Rublev in ritardo? (Di venerdì 14 maggio 2021) E’ arrivata la pioggia a Roma: sospesi i match degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis. Finora sono stati completati quattro degli otto incontri di singolare in programma, mentre altri due sono stati sospesi poco dopo l’inizio e potrebbero dunque esserci dei ritardi nel completamento dei quarti di finale. Sul Centrale la croata Petra Martic ha superato la statunitense Jessica Pegula per 7-5 6-4, poi lo spagnolo Rafael Nadal ha battuto il tedesco Alexander Zverev per 6-3 6-4. Al momento della sospensione erano in campo il serbo Novak Djokovic e l’ellenico Stefanos Tsitsipas, con quest’ultimo avanti nel primo set 4-3 e servizio al momento dello stop. Non prima delle ore 18.00 è previsto il via del match tra la polacca Iga Swiatek e l’ucraina Elina Svitolina. Sulla Grand Stand Arena, invece, prima lo statunitense ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) E’ arrivata la pioggia a Roma: sospesi i match degli2021 di tennis. Finora sono stati completati quattro degli otto incontri di singolare in programma, mentre altri due sono stati sospesi poco dopo l’inizio e potrebbero dunque esserci dei ritardi nel completamento dei quarti di finale. Sul Centrale la croata Petra Martic ha superato la statunitense Jessica Pegula per 7-5 6-4, poi lo spagnolo Rafael Nadal ha battuto il tedesco Alexander Zverev per 6-3 6-4. Al momento della sospensione erano in campo il serbo Novake l’ellenico Stefanos, con quest’ultimo avanti nel primo set 4-3 e servizio al momento dello stop. Non prima delle ore 18.00 è previsto il via del match tra la polacca Iga Swiatek e l’ucraina Elina Svitolina. Sulla Grand Stand Arena, invece, prima lo statunitense ...

