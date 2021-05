Il rialzo di venerdì «salva» la settimana delle Borse, premiate le banche (Di venerdì 14 maggio 2021) Nella seduta del 14 maggio Piazza Affari ha guadagnato oltre un punto, come anche gli altri principali listini. Petrolio torna a crescere. Spread chiude a 119 punti Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 14 maggio 2021) Nella seduta del 14 maggio Piazza Affari ha guadagnato oltre un punto, come anche gli altri principali listini. Petrolio torna a crescere. Spread chiude a 119 punti

Advertising

JacopoSorbo : RT @TCommodity: Con le prospettive inflazionistiche in rialzo era solo una questione di tempo prima che riprendessero gli acquisti di oro.… - TCommodity : Con le prospettive inflazionistiche in rialzo era solo una questione di tempo prima che riprendessero gli acquisti… - m_mats_ : @Laurantonini Oggi si inizia col reattore di Chernobyl, per venerdì prevedo articoli sull'RT in rialzo - G_DiVittorio : Asia: Corea e Australia rompono al rialzo le congestioni chiusure con il segno +, tranne che per Hk il rame allun… -