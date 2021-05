Il Papa ringrazia Draghi per l’assegno unico per i figli. Che però ancora non si è visto. Doveva arrivare a luglio ma è già certo che slitterà al 2022 (Di venerdì 14 maggio 2021) Papa Francesco ha ringraziato oggi, intervenendo agli Stati Generali della Natalità, il premier Mario Draghi per l’assegno unico universale per i figli, un provvedimento inserito nel Family Act, fortemente voluto dal M5S e dal precedente esecutivo, che a fine marzo ha ricevuto il via libera definitivo del Senato, ma che arriverà alle famiglie, salvo imprevisti, a partire da luglio e per ora sotto forma di “misura ponte”. L’approvazione della legge delega, che prevedeva, per l’appunto, l’introduzione dell’assegno per i figli under 21, è arrivata tardi e dunque c’è poco tempo a disposizione per rispettare la data del 1° luglio, inizialmente annunciata dal Governo. La conferma è arrivata dalla ministra per le Pari ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 maggio 2021)Francesco hato oggi, intervenendo agli Stati Generali della Natalità, il premier Marioperuniversale per i, un provvedimento inserito nel Family Act, fortemente voluto dal M5S e dal precedente esecutivo, che a fine marzo ha ricevuto il via libera definitivo del Senato, ma che arriverà alle famiglie, salvo imprevisti, a partire dae per ora sotto forma di “misura ponte”. L’approvazione della legge delega, che prevedeva, per l’appunto, l’introduzione delper iunder 21, è arrivata tardi e dunque c’è poco tempo a disposizione per rispettare la data del 1°, inizialmente annunciata dal Governo. La conferma è arrivata dalla ministra per le Pari ...

