Il DDL Zan, tra bufale e realtà [Vol. 3] (Di venerdì 14 maggio 2021) Ancora una volta analizziamo il molto discusso DDL Zan, stavolta rispondendo ad alcuni dei più popolari e importanti dubbi riguardo gli effetti sull'uguaglianza, le iniziative nelle scuole, il femminismo, il sesso e il genere. Le altre parti del nostro speciale sul DDL Zan: DDL Zan vol. 1 DDL Zan vol. 2 Il DDL Zan discrimina gli uomini o gli eterosessuali? No. Il DDL Zan parla di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, senza riferirsi in modo specifico a un sesso, a un orientamento e così via. Del resto, è quello che è stato fatto nel 1975 con quello che ora è l'art. 604-bis: si puniscono infatti i crimini motivati dall'appartenenza a un gruppo nazionale, etnico o razziale. Anche se lo scopo primario della legge è proteggere le minoranze, questa formulazione copre tutti, così da rispettare l'uguaglianza formale stabilita dall'art. 3 della Costituzione. Allo ...

