Gloria mundi | a Marsiglia non si ride più

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il nuovo film Robert Guédiguian è insolitamente cupo. Esce in sala anche The human voice, corto di trenta minuti di Pedro Almodóvar con Tilda Swinton. Leggi

Advertising

57Davide : RT @janavel7: Ma come!? Fino a un paio di mesi fa era Conte (cit. Zingaretti) e oggi nessuno se lo ricorda più? Sic transit gloria mundi - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #GloriaMundi è un ulteriore tassello dell'affresco sociale e intergenerazionale composto da #RobertGuédiguian; un affresc… - MoviesAsbury : #GloriaMundi è un ulteriore tassello dell'affresco sociale e intergenerazionale composto da #RobertGuédiguian; un a… - janavel7 : Ma come!? Fino a un paio di mesi fa era Conte (cit. Zingaretti) e oggi nessuno se lo ricorda più? Sic transit gloria mundi - zazoomblog : «Da oggi c’è Gloria Mundi»: la gag di Nanni Moretti che risponde al telefono del suo Cinema Sacher – Il video -… -

Ultime Notizie dalla rete : Gloria mundi

Il Manifesto

Uno dei film che ci è mancato èdi Robert Guédiguian, presentato in concorso a Venezia nel 2019 , che senza pandemia sicuramente avremmo visto nella primavera del 2020....e avventurosa vicenda della famiglia Trinci coincide con il periodo di maggior splendore e... lo stupor, che in città trascorse i suoi primi anni di vita prima di essere incoronato re di ...Era già successo il 26 aprile. E Nanni Moretti lo ha fatto di nuovo. L’attore e regista ha risposto al telefono del suo cinema, il Nuovo Sacher, per dare le informazioni sui film alle persone desidero ...«Pronto? Sì, sono Nanni Moretti». Era già successo il 26 aprile in una scena surreale, quando il regista aveva risposto al telefono del cinema di sua proprietà, il Nuovo Sacher, prendendo le prenotazi ...