Edilizia scolastica, dalla Regione ok a 4 richieste di finanziamento presentate dalla Provincia di Benevento (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Regione Campania ha approvato quattro richieste di finanziamento per interventi di Edilizia scolastica presentate dalla Provincia di Benevento, mobilitando risorse finanziarie per complessivi circa 9,8 milioni di Euro. Lo comunica il Presidente della Provincia Antonio Di Maria. Il provvedimento regionale, a completamento dell’istruttoria svolta dalla Direzione regionale per l’Istruzione, si inserisce nel Programma nazionale in materia di Edilizia scolastica per il triennio 2018/2020 varato con Decreto del Ministro dell’economia e dell’Istruzione. I progetti della Provincia di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLaCampania ha approvato quattrodiper interventi didi, mobilitando risorse finanziarie per complessivi circa 9,8 milioni di Euro. Lo comunica il Presidente dellaAntonio Di Maria. Il provvedimento regionale, a completamento dell’istruttoria svoltaDirezione regionale per l’Istruzione, si inserisce nel Programma nazionale in materia diper il triennio 2018/2020 varato con Decreto del Ministro dell’economia e dell’Istruzione. I progetti delladi ...

