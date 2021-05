Diritti TV Serie A, pacchetto 2 a Sky: tre gare in co-esclusiva con DAZN (Di venerdì 14 maggio 2021) Il pacchetto 2 per i Diritti TV della Serie A per il triennio 2021/2024 è stato assegnato a Sky: le ultime dopo l’Assemblea di Lega Dopo l’Assemblea di Lega Serie A fiume di oggi, si è finalmente risolta la questione relativa al pacchetto 2 per il triennio 2021/2024, ovvero le tre gare in co-esclusiva con DAZN. Come riportato da Repubblica, il pacchetto è stato assegnato a Sky che per le prossime tre stagioni, dunque, trasmetterà tre gare del campionato di Serie A insieme a DAZN. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Il2 per iTV dellaA per il triennio 2021/2024 è stato assegnato a Sky: le ultime dopo l’Assemblea di Lega Dopo l’Assemblea di LegaA fiume di oggi, si è finalmente risolta la questione relativa al2 per il triennio 2021/2024, ovvero le trein co-con. Come riportato da Repubblica, ilè stato assegnato a Sky che per le prossime tre stagioni, dunque, trasmetterà tredel campionato diA insieme a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

