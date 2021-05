Diritti Serie A | il pacchetto 2 assegnato a SKY

(Di sabato 15 maggio 2021) Alla fine è stata SKY ad aggiudicarsi il famoso “2”, che permetterà all’emittente di trasmettere 3 partite del prossimo triennio diA. Le tre gare – sabato alle 20:30, domenica alle 12:30 e lunedì alle 20:45 – saranno in co-esclusiva con la piattaforma DAZN chi si era assicurata la trasmissione anche dei restanti incontri coi pacchetti 1 – 7 partite in esclusiva – e 3, 3 in co-esclusiva. Calcio e Finanza precisa che SKY ha offerto 87,5 milioni di media a stagione; cifra che va ad aggiunbgersi agli 840 milioni messi in precedenza sul piatto da DAZN. Come riporta il seguente comunicato, SKY si è impegnata così a ritirare il ricorso contro DAZN: “La Lega Nazionale ProfessionistiA comunica che l’Assemblea riunitasi in data 14 maggio 2021, ai sensi di quanto previsto dall’Invito a presentare Offerte ...

Advertising

CorSport : Diritti tv, #Sky si aggiudica il pacchetto 2 con il voto di 16 club ?? - Agenzia_Ansa : La Lega Serie A ha assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a D… - lifestyleblogit : Lega Serie A, pacchetto 2 dei diritti tv a Sky - - Cortini1899 : RT @CalcioFinanza: Sky ritira il ricorso: completata la procedura per assegnare i diritti tv della Serie A - digitalsat_it : La Lega Nazionale Professionisti @SerieA comunica che si è perfezionata l'assegnazione del Pacchetto 2 alla societ… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Serie

Fumata bianca suitv. L'assemblea di Lega diA si è protratta fino a tarda serata per assegnare il pacchetto 2 (tre gare in coesclusiva) a Sky, che verserà 87,5 milioni di euro (offerta scadeva a ...Complessivamente, quindi, dai solitv nazionali laA incasserà 927,5 milioni in media a stagione, rispetto ai 973 milioni del triennio 2018/21 (ma nei prossimi tre anni non saranno ...Non solo DAZN, il prossimo triennio di Serie A sarà visibile anche su Sky. Almeno parzialmente. La Lega ha appena assegnato il pacchetto 2dei diritti tv per ...La Lega ha appena assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio alla pay-tv di Comcast, che potrà di conseguenza trasmettere ...