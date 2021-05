Classifica MotoGP Mondiale 2021 dopo GP Spagna: Francesco Bagnaia vola in testa! (Di venerdì 14 maggio 2021) Quarta tappa in archivio per il MotoMondiale 2021, che ha appena visto andare in scena la gara della MotoGP del GP di Spagna: si è corso a Jerez de la Frontera dove pochi minuti fa Jack Miller si è imposto davanti a Francesco Bagnaia, secondo, e Franco Morbidelli, terzo. Francesco Bagnaia è il nuovo leader della Classifica iridata con 66 punti, 2 in più del francese Fabio Quartararo, secondo. Ottavo Franco Morbidelli con 33, 12° Enea Bastianini a quota 18. Diciannovesima posizione con 5 punti per Danilo Petrucci, 20° Luca Marini con 5 lunghezze, Valentino Rossi 21° con 4, infine è 22° Lorenzo Savadori con 2. Classifica Mondiale MotoGP 1 Francesco ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Quarta tappa in archivio per il Moto, che ha appena visto andare in scena la gara delladel GP di: si è corso a Jerez de la Frontera dove pochi minuti fa Jack Miller si è imposto davanti a, secondo, e Franco Morbidelli, terzo.è il nuovo leader dellairidata con 66 punti, 2 in più del francese Fabio Quartararo, secondo. Ottavo Franco Morbidelli con 33, 12° Enea Bastianini a quota 18. Diciannovesima posizione con 5 punti per Danilo Petrucci, 20° Luca Marini con 5 lunghezze, Valentino Rossi 21° con 4, infine è 22° Lorenzo Savadori con 2....

Ultime Notizie dalla rete : Classifica MotoGP GP Francia 2021 Rivivi le PL1 di Le Mans attraverso il nostro LIVE MotoGP - GP Francia 2021, classifica PL1 Pos Pilota Moto Top Speed Tempo Distacchi 1 Jack MILLER Ducati 308.7 1'38.007 2 Johann ZARCO Ducati 308.7 1'...

Motogp Le Mans, Gp Francia 2021: Miller avanti nelle libere 1. Libere 2 live dalle 14.10 Nella classe regina, la Motogp , il Motomondiale è iniziato all'insegna dell'equilibro. Dopo la vittoria di Miller a Jerez, la classifica del Mondiale parla italiano con il primo posto di Pecco ...

MotoGP, la classifica del Mondiale dopo il GP Spagna: Bagnaia in vetta Sky Sport Lecuona penalizzato per la gara di Jerez, Marini va a punti Iker Lecuona è stato penalizzato per aver causato un incidente nelle fasi iniziali del Gran Premio di Spagna e perde tre secondi al traguardo. Guadagnano una posizione sia Luca Marini sia Valentino Ro ...

MotoGp, Libere 1: vola la Ducati, rinasce Marquez. Rossi lontano A dominare a Le Mans in mattinata è stato Jack Miller, un vero fenomeno sul bagnato. Male complessivamente gli italiani, a parte Bagnaia e la sorpresa Savadori.

